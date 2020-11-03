Девушка ворвалась в чужой дом, напугала хозяйку и порезала лицо ее соседке в Браславе

МВД Витебской области
Происшествия
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Сельчанка проникла в дом к пожилой жительнице Браслава, а затем ранила ножом в лицо ее соседку, передает МВД Витебской области.

23-летняя сельчанка приехала в Браслав, вместе с мужем и друзьями она отдыхала в кафе. После чего девушка вышла на улицу и пошла гулять по городу.

Внимание девушки привлек один из частных домов, она подошла к нему и начала стучаться в двери. 70-летняя хозяйка не открыла незнакомке. Та разбила два оконных стекла и проникла в дом.

На шум сбежались соседи. Сельчанка схватила со стола нож и стала им размахивать. Удар пришелся по лицу 25-летней девушки, которая пришла на выручку соседке.

Успокоить «гостью» смогла лишь милиция. В ее крови было почти 1,5 промилле.

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