Ватикан признал легитимность Лукашенко

Власть
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Ватикан признал легитимность Лукашенко. Сегодня апостольский нунций Анте Йозич вручил Лукашенко верительную грамоту.

«Эта работа над конкордатом (соглашением) началась давно, и она будет продолжаться», — подчеркнул Анте Йозич.

Он также сказал, что открыт для продолжения сотрудничества на различных уровнях между Ватиканом и Беларусью, передает БелТА.

«Моя работа и мое присутствие здесь будут способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей», — обратил внимание апостольский нунций.

Анте Йозич владеет десятью языками. Он родом из города Триль (Республика Хорватия).

Дипломатическую службу в Ватикане он начал в 1999 году. Работал в апостольских нунциатурах в Индии, России, КНР. До приезда в Беларусь возглавлял апостольскую нунциатуру в Кот-д`Ивуаре.

Анте Йозич с октября 2020 года — апостольский нунций в Беларуси.

Помимо нунция легитимность Лукашенко подтвердили послы еще 6 стран. В их числе посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан и посол Японии Хироки Токунага.

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