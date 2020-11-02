Состоялся Всемирный Конгресс Беларусов

Власть
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31 октября — 1 ноября 2020 года состоялся Всемирный Конгресс Беларусов, организованный представителями сообщества «Беларусы Зарубежья».

Конгресс стал событием мирового масштаба. Впервые на онлайн-платформе беларусские диаспоры всего мира объединили свои силы для организации диалога о будущем Беларуси.

Данное событие послужило площадкой для обсуждения актуальных проблем, разработки стратегий выхода из кризиса, восстановления отношений между беларусами всего мира и установления новых связей.

Проведение конгресса позволило сформировать 29 тематических секций, в рамках которых были затронуты самые актуальные проблемы Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, научного прогресса, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава милиции, системы образования и здравоохранения, взаимоотношений церкви и светского общества.

В программу конгресса были включены более ста авторитетных представителей различных движений и инициатив, политических и экономических обозревателей, экспертов в различных отраслях, которые живут и работают по всему миру в разных часовых поясах:

Светлана Тихановская, Ивонка Сурвилла, Павел Латушко, Валерий Цепкало, Вероника Цепкало, Сергей Чалый, Артем Ледовский, Игорь Лещеня, Наталья Радина, Сергей Дылевский, Вадим Прокопьев, Александра Герасименя, Николай Халезин, Сергей Наумчик и многие другие.

Николай Халезин, руководитель Беларусского Свободного Театра: «Всемирный Конгресс Беларусов — это историческое событие, которое можно сравнить только с Першым з’ездам беларусаў свету 1993 года. Но нынешний конгресс стал для меня более значимым, поскольку произошла радикальная трансформация ситуации, связанной с представительством беларусов в мире, и изменилось белорусское сообщество, превратившись из закрытого в открытый миру клуб, принимающий в свои ряды не только этнических белорусов, но всех людей, которые носят в себе хотя бы частичку любви и сочувствия к Беларуси».

Беларусы всего мира едины в стремлении построить новую свободную Беларусь и убеждены в необходимости расследования всех уголовных преступлений, привлечении виновных к ответственности, освобождении всех политических заключенных и проведении новых честных выборов в Беларуси.

Одним из главных результатов Первого Всемирного Конгресса Беларусов станет Резолюция, в которой будут четко сформулированы все требования беларусов, необходимые для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства.

Также будет продолжена работа по уже сформированным секциям и будут созданы новые.

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