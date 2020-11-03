На учебном полигоне в Печах погиб курсант

Начата проверка по факту смерти рядового Гриба Е.А., произошедшей на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Известно, что погибший был курсантом школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра в военном городке Печи. По службе характеризовался положительно.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба. Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего.

Напомним, в прошлом году в Печах офицер закрыл собой солдата, уронившего боевую гранату в окоп. Оба получили незначительные травмы.

В октябре 2017 года в Печах произошла резонансная смерть солдата-срочника, рядового Коржича. Его тело со связанными ногами и надетой на голову майкой нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части.

Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства и их приговорил к 9, 7 годам и 6 годам лишения свободы. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение.

Мать погибшего солдата Светлана Коржич просила назначить более суровое наказание (на 2-4 года больше) военнослужащим, которых признали виновными в доведении до самоубийства ее сына, однако Верховный суд оставил приговор по делу без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.