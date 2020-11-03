За 2 декады октября полоцкие пограничники изъяли у белорусов 12 недействительных паспортов

Только за две декады октября при пересечении границы белорусские пограничники изъяли у граждан нашей страны 12 недействительных паспортов. Об этом сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.
Среди причин, по которым документы признаны недействительными, – истечение сроков их действия, отсутствие страниц, размытые печати и фотографии владельцев. Так, пограничники изъяли паспорт у нашего соотечественника, который проживал в Турции и решил вернуться в Беларусь. Он пять лет пользовался просроченным документом, пишут «Витебские Вести».
Восемь лет недействительным паспортом пользовалась еще одна наша землячка – она решила выехать за границу, предъявив пограничникам документ, срок действия которого истек в 2012 году.
Отказать в выезде из страны пришлось и двум мужчинам, документы у которых были не просрочены, однако считались недействительными по другой причине. У одного в паспорте отсутствовали шесть страниц. Второй же вырвал одну страничку и приклеил ее обратно.
Еще один белорус предъявил пограничникам испорченный документ: он был поврежден водой – фотография владельца оказалась размыта настолько, что его невозможно было идентифицировать. Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы, а паспорт изъят.
Во всех остальных случаях у белорусов изъятые паспорта оказались в ветхом состоянии ввиду небрежного обращения с ними. В таких документах невозможно идентифицировать все элементы защиты и, соответственно, признать документ действительным.
– В пунктах пропуска на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда с начала 2020 года выявлено 127 человек с проблемными документами, десятерым из них отказано в пропуске через границу. В ряде случаев у владельцев паспортов имелась виза Республики Беларусь с истекшим сроком действия, – говорит Денис Глебко. – Следует бережно относиться к своим документам и обязательно проверять их перед поездкой через границу