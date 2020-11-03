За 2 декады октября полоцкие пограничники изъяли у белорусов 12 недействительных паспортов

Только за две декады октября при пересечении границы белорусские пограничники изъяли у граждан нашей страны 12 недействительных паспортов. Об этом сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

Среди причин, по которым документы признаны недействительными, – истечение сроков их действия, отсутствие страниц, размытые печати и фотографии владельцев. Так, пограничники изъяли паспорт у нашего соотечественника, который проживал в Турции и решил вернуться в Беларусь. Он пять лет пользовался просроченным документом, пишут «Витебские Вести».

Восемь лет недействительным паспортом пользовалась еще одна наша землячка – она решила выехать за границу, предъявив пограничникам документ, срок действия которого истек в 2012 году.

Отказать в выезде из страны пришлось и двум мужчинам, документы у которых были не просрочены, однако считались недействительными по другой причине. У одного в паспорте отсутствовали шесть страниц. Второй же вырвал одну страничку и приклеил ее обратно.

Еще один белорус предъявил пограничникам испорченный документ: он был поврежден водой – фотография владельца оказалась размыта настолько, что его невозможно было идентифицировать. Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы, а паспорт изъят.

Во всех остальных случаях у белорусов изъятые паспорта оказались в ветхом состоянии ввиду небрежного обращения с ними. В таких документах невозможно идентифицировать все элементы защиты и, соответственно, признать документ действительным.