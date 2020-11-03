За 2 декады октября полоцкие пограничники изъяли у белорусов 12 недействительных паспортов

Фото: Беларусь сегодня
Витебская область
Опубликовано

Только за две декады октября при пересечении границы белорусские пограничники изъяли у граждан нашей страны 12 недействительных паспортов. Об этом сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

Среди причин, по которым документы признаны недействительными, – истечение сроков их действия, отсутствие страниц, размытые печати и фотографии владельцев. Так, пограничники изъяли паспорт у нашего соотечественника, который проживал в Турции и решил вернуться в Беларусь. Он пять лет пользовался просроченным документом, пишут «Витебские Вести».

Восемь лет недействительным паспортом пользовалась еще одна наша землячка – она решила выехать за границу, предъявив пограничникам документ, срок действия которого истек в 2012 году.

Отказать в выезде из страны пришлось и двум мужчинам, документы у которых были не просрочены, однако считались недействительными по другой причине. У одного в паспорте отсутствовали шесть страниц. Второй же вырвал одну страничку и приклеил ее обратно.

Еще один белорус предъявил пограничникам испорченный документ: он был поврежден водой – фотография владельца оказалась размыта настолько, что его невозможно было идентифицировать. Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы, а паспорт изъят.

Во всех остальных случаях у белорусов изъятые паспорта оказались в ветхом состоянии ввиду небрежного обращения с ними. В таких документах невозможно идентифицировать все элементы защиты и, соответственно, признать документ действительным.

– В пунктах пропуска на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда с начала 2020 года выявлено 127 человек с проблемными документами, десятерым из них отказано в пропуске через границу. В ряде случаев у владельцев паспортов имелась виза Республики Беларусь с истекшим сроком действия, – говорит Денис Глебко. – Следует бережно относиться к своим документам и обязательно проверять их перед поездкой через границу

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске при ДТП пострадал 4-летний ребёнок

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Тихановская: «День за днем режим теряет власть»

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

Тихановская: «День за днем режим теряет власть»

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Витебское УВД прокомментировало ситуацию с задержанными школьниками

Денис Глебко недействительные паспорта пограничники
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебской области около 1,5 тыс. молодых людей отправятся на срочную военную и службу в резерве
Военные комиссариаты Витебщины вызвали на мероприятия
076
Смертельная авария произошла в Витебском районе
В Витебском районе автомобиль совершил наезд на пешехода.
0188
Как выращивают овец в деревне Красное Утро Чашникского района
Недалеко от деревни Красное Утро, что в 5 км от Чашников
0202
Лобовое столкновение произошло в Лепельском районе
Вечером 1 ноября возле деревни Рожно Лепельского района
0160
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)