В Витебской области около 1,5 тыс. молодых людей отправятся на срочную военную и службу в резерве

Военные комиссариаты Витебщины вызвали на мероприятия призыва порядка 7,5 тыс. парней, из которых около 4 тыс. были направлены на медицинское освидетельствование. В итоге менее половины из них отправятся в армию, отметили в облвоенкомате, пишут «Витебские Вести».

— Никаких законодательных новшеств в текущей кампании не было. С поставленными задачами мы справимся. Есть некоторые трудности с комплектованием войсковых частей водителями, — сказал начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата области полковник Алексей Ненахов.

Отправка пополнения к местам несения службы пройдет с 12 по 30 ноября. Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия призыва и уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.