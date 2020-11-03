В Витебской области около 1,5 тыс. молодых людей отправятся на срочную военную и службу в резерве

Армия
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Военные комиссариаты Витебщины вызвали на мероприятия призыва порядка 7,5 тыс. парней, из которых около 4 тыс. были направлены на медицинское освидетельствование. В итоге менее половины из них отправятся в армию, отметили в облвоенкомате, пишут «Витебские Вести».

— Никаких законодательных новшеств в текущей кампании не было. С поставленными задачами мы справимся. Есть некоторые трудности с комплектованием войсковых частей водителями, — сказал начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата области полковник Алексей Ненахов.

Отправка пополнения к местам несения службы пройдет с 12 по 30 ноября. Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия призыва и уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.

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Витебская область срочная военная и служба в резерве
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