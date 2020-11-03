Бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн будет новым послом КНР в Беларуси

Фото: БелТА
Власть
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Бывший заместитель генерального секретаря ШОС Се Сяоюн будет новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. Об этом сообщается на сайте китайской дипломатической миссии в Минске.

Се Сяоюн родился в 1964 году в городе Харбин провинции Хэйлунцзян. Работал в департаменте по внешним делам Госплана КНР, а затем в Министерстве иностранных дел. В его трудовой биографии — работа в генеральных консульствах в Хабаровске, Санкт-Петербурге, в посольствах Китая в России, а также в Украине. В 2016-2018 годах он трудился заместителем генерального директора корпорации CNPC, а в 2018-2020 годах — заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Является магистром по литературе. пишет БелТА.

Се Сяоюн сменит на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Беларуси Цуй Цимина, который работал в этой должности с 2014 года по сентябрь 2020 года.

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