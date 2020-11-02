СК возбудил дело по статье о массовых беспорядках — 231 подозреваемый

Фото: ТАСС
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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске».

«По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса». Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены «об обстоятельствах совершения противоправных действий».

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, «направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности», пишет БелаПАН.

1 ноября в Минске прошел Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства. По данным правозащитников, задержано не менее 286 человек, в том числе журналисты. Трое из них, сотрудничающие с телеканалом «Белсат» Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский, также стали подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках.

Граждане, задерживавшиеся во время и после предыдущих воскресных маршей, обычно обвинялись по административным статьям.

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