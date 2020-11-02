Лукашенко считает забастовки «хорошим уроком», ожидает стабильную ситуацию в экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко посчитал «хорошим уроком» забастовки на ряде крупных белорусских предприятий и поручил премьер-министру страны Роману Головченко обеспечить стабильную работу экономики.

«Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?» — заявил Лукашенко.

Лукашенко, интересовала ситуация на предприятиях, «где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам».

При этом, ему хочется, чтобы «назло врагам» ситуация в экономике Беларуси оставалась стабильной.

«Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран», — сказал Лукашенко.

По его словам, «главное — не просто статистические цифры ВПП, а реальные продажи произведенных товаров».

«Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года. (. . .) Но не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь товар продать. Поэтому это важно», — отметил он.

Кроме того, Лукашенко поинтересовался прогнозом развития на 2021 год.

«Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки», — добавил он.

Головченко в свою очередь отметил, что, «исходя из итогов девяти месяцев 2020 года, в плане развития экономики ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста», пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука», — сказал премьер-министр.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-сентябре 2020 года снизился на 1,3% после роста на 1,2% в 2019 году.

Головченко считает, что на фоне продолжающегося политического кризиса и негативного влияния пандемиии COVID-19 национальная экономика «чувствует себя лучше», чем экономика региона.

При этом премьер-министр отметил, что считает возможным обеспечить в 2020 году нулевую динамику ВВП, несмотря на его снижение на 1,3% за 9 месяцев этого года.

«Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики — достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей, где на 4%, где на 5%, а где и на 9%, удержать темп в 100%, конечно, сложно, но выполнимо при благоприятном стечении обстоятельств. Правительство настроено эту задачу выполнить», — сказал Головченко.

Он пояснил, что выход белорусской экономики из рецессии возможен при отсутствии полного локдауна и ужесточения карантинных мер у основных торгово-экономических партнеров Беларуси.

«Рассчитываем, что сжатие экономики не будет слишком сильным, потому что мы очень завязаны на внешние рынки», — поделился ожиданиями премьер-министр.

По его словам, темп роста ВВП по итогам трех кварталов сопоставим с аналогичным периодом 2019 года.

«Фактически мы видим, что экономика Беларуси выбралась из небольшого проседания во втором квартале и сейчас достаточно устойчиво движется к задаче по выходу на 100% ВВП по отношению к уровню 2019 года», — сказал он.

Комментируя возможность обеспечения по итогам года запланированного уровня инфляции в пределах 5%, Головченко предложил считать «в сложившихся условиях любую однозначную цифру — то есть до 10% — неплохим результатом». В качестве одной из причин превышения запланированных темпов инфляции премьер назвал «падение курса российского рубля и его влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров, колебания курса белорусского рубля.»

«Мы внимательно смотрим, что происходит на ценовом рынке, и принимаем меры. Но, конечно, заниматься напрямую администрированием цен — неправильная практика. Есть позиции, которые контролируются и регулируются государством», — отметил премьер-министр.

Как сообщалось, по данным Белстата, инфляция в Беларуси в сентябре резко ускорилась — до 0,9%, с начала года составила 4,7%. Годовая инфляция в сентябре (по сравнению с сентябрем 2019 года) ускорилась до 6,1% с 5,6% в августе. В 2020 году Нацбанк планировал удержать годовую инфляцию в пределах 5%.

По данным Белстата, во втором квартале 2020 года ВВП Беларуси упал по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,3% после снижения на 0,2% за первый квартал. В первом полугодии снижение ВВП составило 1,8%, по итогам 9 месяцев — 1,3%.