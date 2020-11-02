Умер Владимир Карягин

Главное
Опубликовано

В понедельник в Минске на 69-м году жизни скоропостижно умер многолетний глава бизнес-союзов, председатель Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин, пишет TUT.by.

Карягин родился 20 апреля 1952 года в Пскове. По образованию философ, экономист-менеджер, финансист.

В студенческие и преподавательские годы известен как организатор стройотрядовского движения, командир лучших белорусских стройотрядов, первостроитель БАМа, объектов транспортировки и переработки нефти и газа в Беларуси, энергетических объектов Сибири и Якутии.

С 1978 по 1992 год на преподавательской работе в БГУ и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства.

С 1993 года учредитель, ректор, профессор Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства (потом — почетный ректор).

С 1989 по 1999 год — депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету, первый заместитель председателя Минского городского Совета депутатов.

С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях. По его инициативе созданы и на этапе развития возглавлялись союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждены 22 центра поддержки предпринимателей, ряд газет и журналов, информационно-аналитических агентств

С 20 февраля 2006 года возглавлял Координационный Совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси, редакционную комиссию НПББ.

23 августа 2007 года избран председателем Высшего Координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».

В 2020 году выступил инициатором создания позиционного документа Манифест «2020-2030» и создание антикризисной оперативной рабочей группы РКП.

Редакция «Витебского Курьера» выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Владимира Николаевича.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске при ДТП пострадал 4-летний ребёнок

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Тихановская: «День за днем режим теряет власть»

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

Тихановская: «День за днем режим теряет власть»

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Витебское УВД прокомментировало ситуацию с задержанными школьниками

Владимир Карягин смерть
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Головченко: все предприятия Беларуси работают штатно
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что
023
«Нафтан» направил на «Гродно Азот» работников, чтобы не допустить остановки производства
Генеральный директор ОАО «Нафтан»
094
Как выращивают овец в деревне Красное Утро Чашникского района
Недалеко от деревни Красное Утро, что в 5 км от Чашников
0125
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 200 человек
По данным правозащитного центра «Весна»
0121
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)