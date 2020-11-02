Головченко: все предприятия Беларуси работают штатно

Фото: РИА новости
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что все белорусские предприятия работают в штатном режиме, несмотря на периодические сообщения о стачках или забастовках.

«Накал страстей происходит только на определенных информационных ресурсах. У них, наверное, такая задача. Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия — крупные и средние — работают в штатном режиме, выполняют свои задачи», — заявил Головченко после доклада Александру Лукашенко.

По его словам, ряд предприятий он посетил лично, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Некоторые я посетил недавно лично и убедился воочию, что предприятия работают, выполняют производственные планы. В остальном, как вам, журналистам, известно, склеивается или лепится картинка, чтобы вызвать иллюзию процессов, которые происходят. На самом деле люди на предприятиях заняты своим делом», — заверил Головченко.

 

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предприятия Беларуси Роман Головченко
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