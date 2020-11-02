Кондрусевич консультировался в Польше, как разрушить Беларусь — Лукашенко

Фото: TUT.by
Религия
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Президент Беларуси Лукашенко заявил, что митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич консультировался в Польше, как разрушить республику.

Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси в понедельник напомнил о ситуации с Кондрусевичем, который «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

«Подобное, предупредил глава государства, никому не позволено», — говорится в сообщении госагентства БелТА.

Лукашенко также высказался за то, чтобы более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси.

«Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально», — считает он. Президент рассказал, что уже «обозначал эту тему Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему)».

Как сообщалось, митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Беларуси Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Кондрусевич является гражданином Беларуси.

Между тем, на официальном сайте РКЦ в Беларуси были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли «нечестно».

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз призывал власти Беларуси разрешить Кондрусевичу вернуться в страну. На его возвращении настаивал и Ватикан.

 

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Кондрусевич Лукашенко политическая ситуация в Беларуси религия
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