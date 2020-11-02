«Нафтан» направил на «Гродно Азот» работников, чтобы не допустить остановки производства

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко распорядился направить работников предприятия на ОАО «Гродно Азот», часть сотрудников которого заявила о присоединении к стачке.

«Мы заверяем, что коллектив ОАО «Нафтан» всегда готов подставить плечо и поддержать работников ОАО «Гродно Азот» в любых ситуациях. Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе, и по причине сложной эпидемиологической ситуации», — говорится в обращении Сойко к работникам «Гродно Азот». «Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится, и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы. Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, – вы поможете нам», — заявил Сойко.

Руководитель «Нафтана» подчеркнул технологическую взаимозависимость НПЗ и «Гродно Азот». «ОАО «Нафтан» поставляет на ваше предприятие бензол и серную кислоту, а аммиак с ОАО «Гродно Азот» нужен на наших установках. Мы входим в единый нефтехимический комплекс Республики Беларусь. От нашей слаженной работы зависит благосостояние жителей нашей страны, наших городов», — приводит interfax.by слова Сойко.

Как сообщалось, в минувшую пятницу генеральный директор «Гродно Азота» Игорь Бобырь заявил, что бастующие работники будут уволены, так как, по его словам, стачком пытается «убить» предприятие и поэтому для работы на заводе будут привлечены специалисты с других предприятий и из других регионов.

«Гродно Азот» — сердце региона. И оно должно биться без остановки в прямом и переносном смысле. Работающий завод — это не просто экономика, но еще и безопасность Гродненщины и ее соседей. Вопреки этому группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается «убить» завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризирует 10-тысячный коллектив завода, Гродненский регион и всю республику», — говорится в заявлении Бобыря, которое распространил концерн «Белнефтехим».

Гендиректор отметил, что с учетом складывающейся ситуации «было организовано формирование резерва требуемых специалистов, как рамках подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий».

Бобырь подчеркнул, что присоединившиеся к стачке работники «Гродно Азот» будут уволены.

«Принято решение. Кто хочет продолжать работу тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства будут отстранены от выполнения обязанностей», — говорится в заявлении.

По данным телеграм-канала «Стачком Азота», по состоянию на минувшую пятницу подготовлен приказ на увольнение 12 человек за отсутствие на рабочем месте.

«Прогулы стоят в те дни, когда они находились в ИВС (изоляторе временного содержания — ИФ) на что были предоставлены справки», — говорится в сообщении.

Кроме того, стачком обещает выплатить каждому из уволенных за участие в стачке до 1,5 тыс. евро. Наибольшая активность отмечена в цехах «Аммиак-3» и «Карбамид-4», где ряд сотрудников отказывается сдавать и принимать смены на опасном производстве непрерывного цикла.

Накануне Лукашенко заявил об опасности для региона в связи с продолжающейся с понедельника стачке на предприятии.

«Это что такое — призывают остановить «Гродно Азот» или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство… Поэтому вопрос общественной безопасности — важнейший вопрос», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 26 октября белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на «Гродно Азоте» и ряде крупных белорусских предприятий, в том числе Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе. Ряд сотрудников «Гродно Азот» в течение недели поддерживал проведение стачки.

ОАО «Гродно Азот» является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. Предприятие выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».