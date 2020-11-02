Караник: надеюсь, что вторая волна COVID-19 не продлится до февраля 2021 года

Бывший министр здравоохранения Беларуси, занимающий на данный момент должность председателя Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал в эфире СТВ о стратегии борьбы с ковидом и пояснил, что с гродненскими медиками он стремится внедрять новые мировые методы лечения.

Напомним, по последним данным, в Беларуси без малого 1000 новых случаев инфицирования COVID-19 каждый день. При этом, по информации СТВ, со слов медиков, при сохранении такой тенденции — снижении темпа новых приростов заболеваемости, можно будет говорить о выходе на «высокогорное плато». Затем, по прогнозам, с плато заболеваемость коронавирусом понемногу пойдет на спад.

Свое мнение о второй волне пандемии коронавируса и в целом о сезоне ОРВИ высказал и экс-глава Минздрава.

— На данный момент в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ведущую позицию занял ковид. Надеемся, что со временем случится перераспределение, когда мы снова увидим в большей мере стандартные вирусы — аденовирус, грипп, то есть заболевания, дело с которыми мы привыкли иметь постоянно, — высказал предположения Владимир Караник.

Также гродненский губернатор выразил надежду на то, что благодаря прививочной кампании в Беларуси в этом году удастся избежать эпидемии гриппа.

— Надеемся, что подъем коронавируса не продлится до февраля 2021 года, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры по снижению заболеваемости, — прокомментировал бывший министр здравоохранения.

Резюмируя, чиновник добавил, что для скорейшего ухода от второй волны ковида белорусы должны сами помочь процессу. То есть соблюдать правила гигиены, снизить контактирование, соблюдать самоизоляцию и так далее.

По состоянию на 1 ноября в республике зарегистрировано 99 459 случаев заражения COVID-19. При этом выздоровели и уже выписаны 87 188 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в стране было проведено 2 522 817 тестов на COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 985 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.