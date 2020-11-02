Как выращивают овец в деревне Красное Утро Чашникского района

Недалеко от деревни Красное Утро, что в 5 км от Чашников, расположилась огромная овцеферма. 700 голов прекрасно чувствуют себя на живописных просторах и в экодомиках класса люкс. А ведь еще год назад здесь был пустырь.

По словам управляющего КФХ «Полесье-Белагро» Михаила Вечорко, закупить фирменных барашков помогло Витебское племпредприятие. Сами родом с Полесья, поэтому к труду на земле не привыкать. Супруги выращивают и продают зерновые. В их распоряжении 1,5 тысячи га. А в прошлом году, когда вышел госуказ о развитии овцеводства, решили рискнуть и пополнить ряды животноводов, передает ctv.by.

«Эта отрасль очень перспективная. Мы начали изучать статистику внутреннего рынка и узнали, что у нас потребление 100 г на человека в год. Это не из-за того, что люди не хотят есть баранину, это из-за того, что нет предложения. Спрос очень высокий, об этом мы узнали, изучая внутренние рынки, рестораны, экорынок. Хотелось бы кормить белорусов хорошим и качественным мясом», — отмечает Михаил Вечорко.

А пока супруги трудятся от зари до зари. Они и управленцы, и ветеринары, и парикмахеры, и агрономы одновременно. Для своих подопечных даже установили станцию по очистке воды от железа.