Как выращивают овец в деревне Красное Утро Чашникского района

Фото: ctv.by
Беларусь
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Недалеко от деревни Красное Утро, что в 5 км от Чашников, расположилась огромная овцеферма. 700 голов прекрасно чувствуют себя на живописных просторах и в экодомиках класса люкс. А ведь еще год назад здесь был пустырь.

По словам управляющего КФХ «Полесье-Белагро» Михаила Вечорко, закупить фирменных барашков  помогло Витебское племпредприятие. Сами родом с Полесья, поэтому к труду на земле не привыкать. Супруги выращивают и продают зерновые. В их распоряжении 1,5 тысячи га. А в прошлом году, когда вышел госуказ о развитии овцеводства, решили рискнуть и пополнить ряды животноводов, передает ctv.by.

«Эта отрасль очень перспективная. Мы начали изучать статистику внутреннего рынка и узнали, что у нас потребление 100 г на человека в год. Это не из-за того, что люди не хотят есть баранину, это из-за того, что нет предложения. Спрос очень высокий, об этом мы узнали, изучая внутренние рынки, рестораны, экорынок. Хотелось бы кормить белорусов хорошим и качественным мясом», — отмечает Михаил Вечорко.

А пока супруги трудятся от зари до зари. Они и управленцы, и ветеринары, и парикмахеры, и агрономы одновременно. Для своих подопечных даже установили станцию по очистке воды от железа.

«Хочется доказать прежде всего себе, людям этого региона, что в сельском хозяйстве с поддержкой государства, можно заработать хорошие деньги. Овцеводство имеет все шансы возродиться на белорусских просторах. Активисты уже есть почти во всех регионах. Главное — найти команду единомышленников», — убежден Михаил.

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деревня Красное Утро овцы Чашникский район
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