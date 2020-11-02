В Беларуси построят самую высокую ветроустановку

Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года.Она появится вблизи деревни Асмоловичи в Мстиславском районе Могилевской области. Её высота – 142 метра.

Современная конструкция, а её изготавливает специально для этого проекта датская компания, позволит использовать энергию ветра максимально эффективно. До этого самым высоким ветряком в Беларуси был построенный в Новогрудском районе. Его высота – 117 метров. А вот лидером по количеству и мощности ветрогенераторов в Беларуси остаётся Могилёвщина. Там работает почти половина установок.