В Беларуси построят самую высокую ветроустановку

Фото: DW
Беларусь
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Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года.Она появится вблизи деревни Асмоловичи в Мстиславском районе Могилевской области. Её высота – 142 метра.

Современная конструкция, а её изготавливает специально для этого проекта датская компания, позволит использовать энергию ветра максимально эффективно. До этого самым высоким ветряком в Беларуси был построенный в Новогрудском районе. Его высота – 117 метров. А вот лидером по количеству и мощности ветрогенераторов в Беларуси остаётся Могилёвщина. Там работает почти половина установок.

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