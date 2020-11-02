Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 200 человек

По данным правозащитного центра «Весна» число задержанных на «Марше против террора» превысило 100 человек. Правозащитный центр продолжает обновлять свой список. На данный момент в нем 200 человек, некоторых уже отпустили. Основная масса задержаний, по данным правозащитников, проводилась в Минске. Есть информация о задержанных в Гродно, Жодишках, Могилеве Пинске, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

Для пресечения выхода на МКАД и на проспекте Независимости было использовано нелетальное оружие для выстрелов в воздух.

Силовики несколько раз преграждали путь протестующим, выставляя кордоны и используя спецсредства, производили задержания, как в городе, так и в поле вблизи урочища. Известно как минимум об одном случае ранения резиновой пулей.