Погода в Беларуси со 2 по 8 ноября

В начале недели ожидается облачно с прояснениями, в понедельник преимущественно без осадков, во вторник ночью по западу, а в дневные часы почти повсеместно пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1℃ до +7℃, при длительных прояснениях до 2 мороза. Днем ожидается от +6℃ до +12℃, передает Белгидромет.

В середине недели снова не обойдется без кратковременных дождей. Местами сгустятся туманы. Температура воздуха ночью +2℃…+8℃, днем +7℃…+14℃. Такой температурный фон окажется на 4-6 градусов выше климатической нормы для начала ноября.

С пятницы власть над погодой возьмет погожий антициклон. Местами сгустится туман, видимость до полукилометра. Ветер умеренный. Температура воздуха под утро 0…+7℃, днем от +8℃ по северо-востоку до +14℃ по югу.

По предварительному прогнозу, в выходные дни будет преобладать переменная облачность. Без существенных осадков. В утренние часы вероятны туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут +4℃…+9℃, в середине дня они достигнут отметки +7℃…+14℃, по юго-западу на пару градусов теплее.