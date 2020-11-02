Латвия заблокировала поставки электроэнергии с БелАЭС

Латвия утвердила методику, которая не даст поступить в страну электроэнергии, произведенной белорусской БелАЭС в Островце. Об этом сообщил руководитель латвийской Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роланд Ирклис.

— Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси, – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы, где также считают запуск атомной станции в Беларуси поспешным. В сентябре министерства стран Балтии договорились не покупать электроэнергию после запуска Белорусской АЭС.

Напомним, ядерный реактор первого энергоблока запустили в октябре, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Литва выступила против строительства еще на начальной стадии, указав, что он «небезопасен» и представляет «угрозу национальной безопасности».

ОФИЦИАЛЬНО

Ранее глава минэкономики Александр Червяков заявил, что прекращении покупок белорусской электроэнергии после запуска Островецкой АЭС станет только дополнительным стимулирующим фактором для Беларуси, избавив ее от «энергетической иглы».