Беларусь и Россия снизили в 20 раз плату за роуминг

Снижение стоимости звонков, СМС и интернет-трафика в роуминге с Беларусью началось 1 ноября. В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия.

«Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. С нового года между странами планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, заявлял ранее вице-премьер России Алексей Оверчук«, – сообщает ТАСС.

В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия, тестировать каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.