В Витебске прошла итоговая диалоговая площадка по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию

На диалоговой площадке в Витебском государственном университете имени Петра Машерова 30 октября подведены предварительные итоги поступивших предложений по ходу развернувшейся на Витебщине общественной дискуссии о перспективах развития страны, в том числе по вопросам конституционной реформы, пишут «Витебские Вести».

По словам члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрия Демидова, лейтмотивом работы диалоговых площадок в регионе стала мысль о необходимости придерживаться эволюционного пути развития страны, четко осознавая, что для этого нет других ресурсов, кроме напряженного труда в обстановке мира и согласия в стране.

Любые изменения должны опираться на базовые ценности и традиции белорусского народа, приниматься на перспективу, а не в угоду сиюминутной коньюнктуре. При этом самое главное – перемены нельзя проводить под напором улицы. Действовать надо обдуманно, четко просчитывая возможные последствия, поэтому особую роль в этом процессе должно сыграть экспертное сообщество.

Для подведения промежуточных итогов общественного диалога за круглым столом в университете собрались депутаты Национального собрания Республики Беларусь, руководители крупнейших общественных объединений Витебщины.

В ходе дискуссий участники шлифовали поступившие с мест предложения по конституционной реформе, совершенствованию местного самоуправления, а также другие аспекты общественно-политической жизни региона и страны в целом.