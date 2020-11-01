Задержана администратор телеграм-канала «Водители 97». Ресурс собираются признать экстремистским

Милиция задержала администратора Telegram-канала «Водители 97», ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября.

Ранее милиционеры задержали «доброго админа» из этого же канала, призывавшего разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта. Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск.

Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленных на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий. Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий.

В частности, минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках.

Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали.

По материалам ГУБОПиК МВД Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Женщина признана подозреваемой, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности. Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, «ежи» для пробития колес, биты.

Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса «Водители 97» экстремистским.

Ранеее белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.