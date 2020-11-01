Пьяный водитель из Витебска настойчиво давал деньги инспектору, чтобы тот его отпустил. Возбуждено дело за взятку

В отношении нетрезвого водителя из Витебска возбудили уголовное дело за взятку, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Инцидент случился 29 октября на автодороге М3 в Логойском районе. Сотрудники транспортной инспекции заподозрили, что водитель грузового Mercedes на российских номерах может быть пьяным, и передали информацию районной ГАИ.

Милиционеры остановили автомобиль вблизи деревни Вераги. Водитель, 46-летний витебчанин, действительно находился в состоянии алкогольного опьянения (1,2 промилле), поэтому инспектор начал составлять административный протокол.

Мужчина понял, что лишится права управления транспортными средствами, и стал настойчиво предлагать офицеру деньги за то, чтобы тот его отпустил. Купюру 50 евро правонарушитель пытался даже положить в карман брюк милиционера.

В итоге 70 евро оказались на панели служебной машины ГАИ – на место была вызвана следственно-оперативная группа из РОВД.

Следователи расценили действия витебчанина как покушение на дачу взятки и возбудили уголовное дело.

Подозреваемый водворен в ИВС. С его слов, он должен был доставить грузовой прицеп в областной центр.