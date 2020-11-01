Тихановская: «День за днем режим теряет власть»

Фото: rbc.ru
Беларусь
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором подвела первые итоги забастовки в Беларуси, начавшейся после того, как местные власти не выполнили требования «народного ультиматума».

В частности, Тихановская заявила, что белорусский народ показал, что может брать на себя ответственность за будущее, а «пособники режима не способны на ответственность вообще». Она назвала уходом от ответственности увольнения рабочих и отчисления студентов, поддерживающих протесты. Тихановская уверена, что дальнейшие увольнения и отчисления «будут разваливать режим вдвойне быстрее».

Общенациональная забастовка в Беларуси началась 26 октября. К ней присоединились отдельные сотрудники государственных предприятий и частных компаний. В первые дни забастовки студенты и некоторые преподаватели ряда вузов Беларуси вышли на акции протеста.

27 октября Александр Лукашенко выступил с требованием отчислять студентов вузов, которые участвуют в акциях протеста в Беларуси. Кроме того, Лукашенко, комментируя студенческие протесты, поручил правительству «принять меры», чтобы в стране не признавали дипломы зарубежных вузов.

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