В Беларуси планируют ужесточить наказание по статье 23.34 КоАП: арест – до 30 суток, штраф – до 200 базовых

Власть
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В Беларуси планируют ужесточить наказание по статье 23.34 КоАП. Помимо этого, в планах привлекать к ответственности тех, кто «используют незарегистрированные флаги». Также собираются внести и новое наказание – общественные работы.

Член постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская сообщила, что на данный момент точной даты рассмотрения изменений во втором чтении еще нет. Скорее всего, это произойдет ближе к новому году. Луканская отметила, что на сегодняшний день поправки обсуждаются и согласовываются во всех заинтересованных инстанциях. Помимо этого, в парламент поступают заявки от белорусов, которые высказывают свое мнение о том, что именно стоит изменить в КоАП, пишет kp.by.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич отметил, что Кодекс об административных правонарушениях будет переработан кардинально. По его словам, сейчас активно ведутся споры и не только среди депутатов.

На данный момент и Луканская, и Гайдукевич не готовы обсуждать ужесточение наказания за участие в акциях протеста. Кто именно стал инициатором увеличения штрафов, депутаты также отказались прокомментировать.

К слову, самый популярный артикул 23.34 могут заменить на 24.23.

  • Статья 23.34 часть 1: Вместо штрафа в до 30 базовых величин – штраф в до 100 базовых величин.
  • Статья 23.34 часть 2: Вместо штрафа в до 49 базовых – штраф в 150 базовых величин.
  • Статья 23.34 часть 3: Вместо 15 суток – 30 суток ареста.
  • Статья 23.34 часть 3.1: Вместо штрафа в до 50 базовых – штраф в до 200 базовых величин.
  • Статья 23.34 часть 4: Вместо штрафа в до 50 базовых – штраф в до 200 базовых величин.
  • Статья 23.34 часть 5: Вместо штрафа – общественные работы.

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