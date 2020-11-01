В Беларуси планируют ужесточить наказание по статье 23.34 КоАП: арест – до 30 суток, штраф – до 200 базовых

В Беларуси планируют ужесточить наказание по статье 23.34 КоАП. Помимо этого, в планах привлекать к ответственности тех, кто «используют незарегистрированные флаги». Также собираются внести и новое наказание – общественные работы.

Член постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская сообщила, что на данный момент точной даты рассмотрения изменений во втором чтении еще нет. Скорее всего, это произойдет ближе к новому году. Луканская отметила, что на сегодняшний день поправки обсуждаются и согласовываются во всех заинтересованных инстанциях. Помимо этого, в парламент поступают заявки от белорусов, которые высказывают свое мнение о том, что именно стоит изменить в КоАП, пишет kp.by.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич отметил, что Кодекс об административных правонарушениях будет переработан кардинально. По его словам, сейчас активно ведутся споры и не только среди депутатов.

На данный момент и Луканская, и Гайдукевич не готовы обсуждать ужесточение наказания за участие в акциях протеста. Кто именно стал инициатором увеличения штрафов, депутаты также отказались прокомментировать.

К слову, самый популярный артикул 23.34 могут заменить на 24.23.