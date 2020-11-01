В Витебске введена в эксплуатацию котельная «Северная»

Витебск
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29 октября 2020 года в РУП «Витебскэнерго» подписан акт государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта «РК «Северная» (г. Витебск). Об этом сообщает Telegram-канал Белэнерго.

Строительно-монтажные работы на объекте были начаты в январе текущего года. Генеральным подрядчиком выступило ОАО «Белэлектромонтажналадка», проектно-сметную документацию разработали специалисты РУП «БЕЛТЭИ», пишут «Витьбичи».

В новом здании котельной смонтированы 2 электродных водогрейных электрокотла мощностью 10 МВт каждый со вспомогательным оборудованием. На объекте установлены 2 бака-аккумулятора с рабочим объемом по 1000 м3.

Осуществлена реконструкция подстанции КСМ-110кВ с заменой силового трансформатора 110/10 кВ на новый производства ОАО «Сименс трансформаторы» (Россия), который обеспечит надежное электроснабжение котельной и ряда бытовых и промышленных потребителей города Витебска.

В отопительный период оборудование электрокотельной будет работать параллельно с существующими паровыми котлами. В межотопительный сезон покрытие тепловой нагрузки на горячее водоснабжение во время ночного снижения электропотребления предусматривается исключительно от электрокотельной с использованием в баков-аккумуляторов.

Запуск новой электрокотельной будет способствовать регулированию минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, а также позволит повысить надежность теплоснабжения части потребителей областного центра.

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