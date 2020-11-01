В Витебске при ДТП пострадал 4-летний ребёнок

Фото: ГАИ
Витебск
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30 октября  около 6 часов вечера водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 80», в районе дома 37 корпус 2 по улице Чкалова областного центра совершил наезд на 4-летнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Ребенка доставили в больницу и после осмотра врачей отпустили по месту жительства.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными во время управления транспортными средствами, особенно в непогоду и темное время суток. При подъезде к пешеходным переходам — снижать скорость вплоть до остановки.

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