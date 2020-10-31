На встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ озвучили конкретные условия освобождения Бабарико

Виктор Бабарико
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10 октября на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ озвучили конкретные условия освобождения Виктора Бабарико. Об этом член президиума Координационного Совета Лилия Власова, лично присутствовавшая на «переговорах» политзаключенных с так называемым президентом, заявила в эфире телеканала «Дождь», пишет kyky.org.

Власова сказала: «Для Виктора Бабарико были озвучены конкретные условия выхода [из СИЗО]. Только в отношении Виктора. Я, наверное, не имею права сказать их. Больше никаких условий не было поставлено перед нами. А вот в отношении Виктора абсолютно четко прозвучали условия.

Марии [Колесниковой] не было на встрече, но ее фамилия звучала. Но учитывая, что Мария у нас лидер абсолютно откровенный — сила, мощь и все, что может быть названо, — это сейчас совесть беларуского народа. Конечно, тут есть проблема: если Марию выпустят из тюрьмы, на следующий день Мария будет просто флагманом всего [протестного] движения, наверное».

По словам Власовой, участников встречи с Лукашенко в скором времени, возможно, отпустят из заключения: например, Максима Знака. А вот с Сергем Тихановским в этом смысле «проблемы» — из-за его радикальности по отношению к действующей власти.

Медиатор Лилия Власова также вспомнила, что беседа с Лукашенко в СИЗО КГБ завершилась его словами о том, что в следующий раз так называемый президент для продолжения разговора о Конституции пригласит политзеков во Дворец Независимости.

Лилию Власову задержали 31 августа сотрудники ДФР КГК. Позже стало известно, что против нее возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. 67-летняя Власова провела в СИЗО на Володарского более полутора месяцев. Под домашний арест ее освободили вечером 16 октября.

Виктору Бабарико продлили содержание под стражей до 18 декабря. Его защита это обжаловала, но дата судебного заседания по жалобе пока не названа. Адвокаты Бабарико настаивают на необоснованности содержания экс-банкира под стражей, они говорят об отсутствии доказательств, которые бы подтверждали основания для заключения политика под стражу.

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