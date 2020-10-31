Пограничники задержали четырех анархистов на границе с Украиной

Происшествия
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Пограничники задержали группу радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения, сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский. Он отметил, что задержание произошло 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. Их блокировала и задержала маневренная группа Мозырского пограниотряда пишет sputnik.by.

Пограничники задержали четырех анархистов на границе с Украиной
Фото: sputnik.by

При себе у анархистов обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патрону к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом.

Кроме этого, задержанные были хорошо экипированы, оснащены техникой, специальной экипировкой и снаряжением. Имелись также украинская сим-карта банковские карты и деньги в различных валютах.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных.

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