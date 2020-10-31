Витеблянка ударила милицейский автомобиль ногой и получила уголовное дело, она заключена под стражу

4 октября в центре Витебска прошла акция протеста. На участников акции напали сотрудники милиции и стали хватать людей, бить и бросать их в микроавтобус. Горожане попытались вступиться за захваченных милицией людей, завязалась потасовка.

Теперь против 20-летней участницы акции возбуждено уголовное дело, её заключили под стражу.

По версии следствия женщина нанесла ногой несколько ударов по служебному микроавтобусу, а также бросила в автомобиль палку.

Прокуратура Витебска уже объявила женщину виновной в противоправных действиях. Вина подозреваемой еще не доказана, расследование не завершено, суда не было. Ведется предварительное расследование по уголовному делу. Предварительное расследование поручено Витебскому городскому отделу Следственного комитета.

«Из хулиганских побуждений нанесла несколько ударов ногой по служебному транспортному средству, после чего бросила в автомобиль палку», — сообщили в прокуратуре Витебской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство).

Ущерб оценивается в 405 рублей, причем девушка его уже возместила частично.

В отношении подозреваемой прокурор Витебска Юрий Владимирович Романовский санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел находятся под особой защитой государства.