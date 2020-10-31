Рабочих из Новополоцка отправили на «Гродно Азот»

Новополочане есть в числе тех рабочих, которые отправились на предприятие «Гродно Азот». Об этом заявил генеральный директор гродненского завода Игорь Бобырь.

Первая группа из 40 работников отправилась в Гродно из Новополоцка, Гомеля и Могилева.

При этом Бобырь опроверг слухи о забастовке на предприятии «Гродно Азот». При этом он назвал членов стачечного комитета предприятия «политизированными самозванцами-подстрекателями» и «банальной кучкой вредителей и саботажников».

Директор государственного предприятия заявил, что для «Гродно Азота» сформирован резерв специалистов. Он также добавил, что все сотрудники, препятствующие работе предприятия, будут отстранены от выполнения обязанностей, сообщает государственное информационное агентство БелТА.

На «Нафтане» отправку рабочих в Гродно не комментируют.