«Меня преследовали». Бывший замначальника Витебского ИВС, уволившийся после выборов, уехал из Беларуси

Бывший замначальника Витебского ИВС, майор Сергей Ковриго, уволившийся из милиции после выборов президента, уехал из Беларуси. Он заявил TUT.by, что отъезд связан с преследованием: «Меня уже однажды задержали — прямо возле подъезда, 8 часов я провел в камере РОВД. Оштрафовали за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Есть основания думать, что это было бы не последнее задержание. Поэтому я был вынужден покинуть страну».

По словам Сергея Ковриго, ночью с 2 на 3 октября его задержали сотрудники Октябрьского РОВД Витебска возле подъезда своего дома.



— Я был на торжестве в ресторане, вернулся домой на такси. Только вышел из него, как в шаге от подъезда меня задержали и повезли в райотдел. Это не стало для меня неожиданностью: накануне из нескольких источников я узнал, что меня планируют задержать. После увольнения из милиции я предполагал, что меня будут преследовать и провоцировать на совершение, допустим, мелкого хулиганства или неповиновения милиции. Поэтому я полностью контролировал свое поведение.

В милиции на Сергея Ковриго составили протокол за нарушение ч. 1 ст. 17.3 КоАП (Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

— Однако я никак не мог оскорбить «человеческое достоинство и общественную нравственность», так как при задержании имел опрятный внешний вид, не шатался в стороны, прилично себя вел, не совершал никаких противоправных действий, — говорит Сергей Ковриго.

В РОВД он попросил, чтобы пригласили адвоката.

— Однако эту просьбу проигнорировали. Потом я провел в этом райотделе 8 часов в камере для задержанных. В нарушение всех ведомственных приказов в ИВС меня не доставили, — считает бывший замначальника изолятора.

За нарушение ч. 1 ст. 17.3 КоАП Сергей Ковриго получил штраф — 5 базовых (135 рублей). Административное дело 5 октября рассмотрел начальник Октябрьского РОВД Дмитрий Бродавко.

Бывший милиционер обжаловал это решение в суде.

— Согласно рапорту и протоколу задержания, меня задержали в 3.00, а по протоколу медосвидетельствования мое освидетельствование началось раньше — в 2.56. Ознакомиться с материалами дела мне под различными предлогами не давали, а потом выяснилось, что его вообще рассмотрели без меня.

Сергей Ковриго считает, что этим все не закончится:

— Считаю, мое задержание было незаконным. У меня была информация, что одним задержанием все не закончится, что меня и дальше будут преследовать. Поэтому я вынужден временно уехать из Беларуси.

Напомним, Сергей Ковриго проработал в милиции 23 года. Начинал службу в ППС, потом был участковым, работал в угрозыске в Первомайском РОВД. Последние пять с половиной лет был замначальника Витебского ИВС. В конце августа майор уволился. До окончания контракта не дослужил 5 месяцев.

— Я осознанно решил уволиться из органов. Правоохранители должны руководствоваться в своей работе нормами права и соблюдать их. […] Стало совсем невмоготу. Когда-то приходит конец человеческому терпению. На мое решение уволиться повлияло то, что сейчас происходит в стране: верховенства права нет, — говорил ранее Сергей Ковриго.

