Минобразования об отчислении студентов: мы не боремся «правовым нигилизмом» студентов

Беларусь
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что в высших учебных заведениях страны борются с «правовым нигилизмом», а не с инакомыслием и гражданской позицией студентов.

«Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей, грубым нарушением внутреннего распорядка, проявлением агрессии и хамства», — пояснил министр.

Мминистр еще 5 сентября 2020 года поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и дисциплины в учебных заведениях страны. Во всех учреждениях были установлены «тревожные кнопки», были созданы добровольные дружины охраны правопорядка,пишет mk.ru.

Согласно данным координационного совета оппозиции, в Беларуси, за два месяца протестов были задержаны более 305 студентов, 113 были отчислены из вузов и 10 – стали фигурантами уголовных дел.

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