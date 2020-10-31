На первом энергоблоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины

На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

«Успешно осуществлён так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тыс. оборотов в минуту».

В Минэнерго отметили, что «пуск турбины — одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии».

Ранее МЧС Беларуси предоставило БелАЭС разрешение на выполнение программы энергетического пуска первого энергоблока.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.