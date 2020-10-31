Витебское УВД прокомментировало ситуацию с задержанными школьниками

Витебское УВД прокомментировало ситуацию с задержанием 16 школьников во время того, как они проводили фотосессию для выпускного альбома.

Что произошло

Одиннадцатиклассники были задержаны 25 октября в Витебске около Летнего амфитеатра, где их снимал для выпускного альбома профессиональный фотограф. Как отмечают ребята, фотосессия была запланирована заранее.

Во время мероприятия несколько школьников решили сфотографироваться на фоне бело-красно-белого флага, после чего к ним подошли сотрудники милиции и предложили проехать в Октябрьский РОВД. В отделе со старшеклассниками провели беседы, попросили показать содержимое памяти телефона и большинство из них отпустили. Задержали троих ребят, у одного из которых нашли «бело-красно-белую символику», а у двоих обнаружили что-то в телефонах, пишет sputnik.by.

В отношении одиннадцатиклассников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Как отметили школьники, сотрудники милиции после этого приезжали к ним в школу для беседы.

По словам матери одной из задержанных, в отношении ее дочери не только составили административный протокол – ее также на год поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, из-за чего она потеряла возможность получить золотую медаль, на которую шла по итогам учебы.

Комментарий милиции

«Действительно, сотрудники милиции доставляли в РОВД группу подростков от Летнего амфитеатра 25 октября. Стоит отметить, что в тот день в Витебске проходило несанкционированное массовое мероприятие, и сотрудники несли службу в усиленном режиме», – сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Там подчеркнули, что милиционеры не могли оставить без внимания тот факт, что группа подростков развернула бело-красно-белый флаг рядом с местом, откуда часто начинают движение колонны протестующих. Молодых людей доставили в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.

В отношении некоторых ребят были составлены протоколы об административном правонарушении, которые действительно направили в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки действиям подростков и принятия решения.

В УВД также отметили, что в настоящее время такого понятия, как постановка на учет в ИДН, не существует: с несовершеннолетними на основании Закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа.