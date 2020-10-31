Лукашенко: Поддержка органам внутренних дел будет еще больше

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал увеличить поддержку органам внутренних дел. Об этом Глава государства заявил на встрече с коллективом МВД. Президент подчеркнул: обеспечивая безопасность в городах на фоне протестных акций, важно помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком. Александр Лукашенко сказал, что в стране появились организованные преступные группы с террористическими признаками, с которыми нужно бороться, передает БелТА.

«В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо. Это неизбежно повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем», – сказал Президент.

Глава государства также рассказал, что раньше недооценивал роль милиции.