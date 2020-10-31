Лукашенко: Поддержка органам внутренних дел будет еще больше

Фото: slutsk-gorod.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал увеличить поддержку органам внутренних дел. Об этом Глава государства заявил на встрече с коллективом МВД. Президент подчеркнул: обеспечивая безопасность в городах на фоне протестных акций, важно помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком. Александр Лукашенко сказал, что в стране появились организованные преступные группы с террористическими признаками, с которыми нужно бороться, передает БелТА.

«В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо. Это неизбежно повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем», – сказал Президент.

Глава государства также рассказал, что раньше недооценивал роль милиции.

«Что касается моей поддержки органов внутренних дел в этой работе, она всегда была и останется очень высокой. Скажу откровенно: видимо, я тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция. Хотя я всегда говорил: если вы хотите что-то решить, без участкового не получится. Участковый – это тот человек, который знает все. Я с ними работал в своей жизни годы. У меня много было друзей и знакомых участковых, когда я работал руководителем. Я звал к себе участковых, садились в машину и в течение одной ночи мы наводили порядок в половине района. Поэтому поддержка будет еще больше».

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