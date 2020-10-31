Ведущую роль в разрешении кризиса в Беларуси должна сыграть ОБСЕ

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна играть ведущую роль в разрешении конфликта в Беларуси. Об этом заявили министры иностранных дел Польши Збигнев Рау и Швеции Анн Линде в ходе телефонного разговора 30 октября, сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

27 октября в Стокгольме Линде встретилась с бывшим претендентом на пост президента Валерием Цепкало и его супругой Вероникой, которая входила в команду кандидата в президенты Светланы Тихановской. Глава шведской дипломатии осудила насилие в отношении мирных протестующих и произвольные задержания. По ее словам, Александр Лукашенко потерял легитимность. Линде подчеркнула, что Швеция последовательно требует соблюдения прав человека и верховенства закона в Беларуси, выступает против фальсификации выборов, ограничения свободы собраний и свободы слова.

«Белорусский режим должен вести настоящий диалог с оппозицией»,приводят слова Линде naviny.by.

О необходимости привлечения ОБСЕ как посредника в разрешении кризиса в Беларуси неоднократно заявляли Евросоюз и его ведущие участники Германия и Франция. Белорусские власти отказываются от этого предложения, как и от прямых контактов с лидерами ЕС, и ведут заочный диалог через президента России Владимира Путина, который, по утверждению президента Франции Эмманюэля Макрона, не против посреднической миссии ОБСЕ.

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