Лукашенко: у Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика

У Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом МВД, передает БелТА.

«Мы же с вами прекрасно понимаем, почему создалась эта ситуация. Это ж не только потому, что откуда-то там позвонили, некие NEXTA и сопляки всякие. Мы с вами слишком успокоились, живя в тихой, спокойной, чистой стране. Мы думали, что так будет и дальше. Вы думали. Скажу честно, я никогда так не думал. И я накануне выборов парламентских вас предупреждал: нам спокойно жить не дадут. Вы видите даже сейчас. Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее.