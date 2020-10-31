Лукашенко: у Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика

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У Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом МВД, передает БелТА.

«Мы же с вами прекрасно понимаем, почему создалась эта ситуация. Это ж не только потому, что откуда-то там позвонили, некие NEXTA и сопляки всякие. Мы с вами слишком успокоились, живя в тихой, спокойной, чистой стране. Мы думали, что так будет и дальше. Вы думали. Скажу честно, я никогда так не думал. И я накануне выборов парламентских вас предупреждал: нам спокойно жить не дадут. Вы видите даже сейчас. Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее.

«Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим», – подчеркнул белорусский лидер.

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Лукашенко многовекторная внешняя политика
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