Погода на выходные: умеренно тепло, но с дождями

Прогноз погода в Витебске
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В предстоящие выходные, когда на смену октябрю придет ноябрь, сохранится умеренно теплая погода, но с дождями. В субботу погодные условия будут определять атмосферные фронты с Западной Европы, за которыми в страну будет поступать тёплый влажный воздух. Небо плотно затянут дождевые облака, сгустятся туманы.

Будет облачно. На большей части страны пройдут кратковременные дожди. Влажность до 100%. В отдельных районах туман. Видимость до полукилометра. Ветер неустойчивый, слабый. Атмосферное давление будет расти, передает Белгидромед.

К утру температура от +4°C по юго-западу до +8°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +8°C в восточных районах и до +10°C – в западных. К вечеру чуть-чуть похолодает – будет +6…+8°C.

В воскресенье с ростом атмосферного давления погода улучшится. Дожди прекратятся, лишь по юго-востоку сохранится влияние влажных масс – там пройдут кратковременные дожди. Облачно с прояснениями. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью +1…+8°C, днем – +6…+12°C. В начале следующей недели метеоусловия существенно не изменятся. Тепло. Без осадков. Туман. Днем до +12°C. Средняя температура по-прежнему выше нормы.

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