Лукашенко о завершении своей политической карьеры: Да не дождетесь!

Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, во время встречи с коллективом Министерства внутренних дел, высказался и о завершении своей политической карьеры/

— Да не дождетесь! И это не значит, что я посиневшими пальцами, как уже раньше говорил, держаться за кресло это. Нет. Важно понимать, что политика – это же не только президент. Все мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но уйдем мы не от сохранения того, что сейчас мы сберегли. Если вы позовете меня к себе, когда мы с вами на пенсии будем, то еще послужим этому государству и народу. И если вдруг так случится, что новый президент, который придет, захочет от нас какого-либо совета, помощи или поддержки, то мы окажем ее. Вот и вся моя политика, — приводит kp.by слова Лукашенко.

Он добавил, что никогда не бежал никуда из Беларуси и делать этого не собирается.