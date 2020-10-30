Экс-претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико продлили срок содержания под стражей до 18 декабря.

«Защитой Виктора Бабарико 29 октября обжаловано в суд очередное продление срока содержания под стражей. Этот срок недавно был продлен до шести месяцев, то есть до 18 декабря 2020 года. Дата судебного заседания по жалобе защиты пока не известна», — сообщил адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня, в ходе предвыборной кампании. Им были предъявлены обвинения в крупных экономических преступлениях, будто бы совершенных в составе преступной группы из 20 сотрудников «Белгазпромбанка». Виктор Бабарико, по версии следствия, возглавлял эту группу.