В Оршанском районе горела хозпостройка

29 октября в 11-56 спасателям поступило сообщение о пожаре хозпостройки по улице Звездной в агрогородке Лариновка Оршанского района.

Прибыв к месту, наблюдалось открытое горение сарая, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Хозяйка строения, женщина, 1986 года рождения в это находилась на работе, никто не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в сарае уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.