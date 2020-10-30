В Оршанском районе горела хозпостройка

Фото: МЧС
Главное
Опубликовано

29 октября в 11-56 спасателям поступило сообщение о пожаре хозпостройки по улице Звездной в агрогородке Лариновка Оршанского района.

Прибыв к месту, наблюдалось открытое горение сарая, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Хозяйка строения, женщина, 1986 года рождения в это находилась на работе, никто не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в сарае уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

В Витебске новый начальник УВД. Что мы про него знаем?

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Оршанский район пожар хозпостройка
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко: «Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»
Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил
0112
«Витязь» создаст опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции для электромобилей
ОАО «Витязь» планирует до конца текущего
0104
Жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из Бешенковичского района
Четыре жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из
0109
В Витебске горело нежилое здание: никто не пострадал
29 октября в 23-13 в центр оперативного управления
0142
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)