Памятный знак жертвам войны появится в Витебске у мемориала «5-й полк»

У мемориала «5-й полк» в Витебске планируют установить памятный знак жертвам нацизма, узникам мест принудительного содержания и уничтожения мирного населения и военнопленных в северном регионе, сообщил корреспонденту председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает БелТА.

Идея установить памятный знак появилась несколько лет назад. Инициатором стал глава депутатского корпуса региона Владимир Терентьев. Реализовать проект финансово помогает областное отделение Белорусского фонда мира.

Недавно специалисты возвели основу под будущий комплекс, сейчас создается часть стены памятного знака. Он будет высотой в 2 м, отольют композицию из полимера. Новый объект при благоприятной погоде планируют установить до конца года.

По словам автора памятного знака, скульптора, доцента кафедры изобразительного искусства ВГУ имени П.М.Машерова Сергея Сотникова, композиция будет представлять собой открытые ворота с колючей проволокой. Слева на памятном знаке будут изображены разные люди: военнопленный, старик-еврей, женщина с детьми, старуха и другие. Справа — карта Витебской области примерно с 100 местами принудительного содержания и уничтожения мирного населения и военнопленных во время Великой Отечественной войны. Перед знаком будет место для цветов и венков.

Концентрационный лагерь 313-й охранной дивизии находился на западной окраине Витебска, где до войны располагался 5-й железнодорожный полк. Было два концлагеря: один — для военнопленных, действовавший с начала оккупации Витебска, другой — для гражданского населения. Позже лагерь стал общим. Здесь погибли более 80 тыс. военнопленных и мирных жителей.

В 1964 году в 150 м от захоронений узников возле дороги установили обелиск. В 2005 году рядом разместили 15-метровый крест, через семь лет здесь появилась православная часовня.