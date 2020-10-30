Лукашенко: «Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, — сказал глава государства. — Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать».

Александр Лукашенко отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.

Глава государства в связи с этим отметил, что необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил».