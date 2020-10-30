Жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из Бешенковичского района

Четыре жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

Незваные гостьи специально высматривали дома с пенсионерами и действовали по отработанной схеме. Две женщины вошли в дом и попросили воды, а третья проследовала внутрь уже без спроса. Пока первые всячески отвлекали хозяйку, злоумышленница обыскивала жилище в поисках денег. В итоге у 80-летней пенсионерки пропали почти Br200. Исчезновение денег старушка быстро обнаружила, так как сомнительные посетительницы вызвали у нее подозрение. Вся компания вскоре была задержана правоохранителями. В отношении гастролерш возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники отрабатывают информацию о причастности женщин к другим подобным преступлениям.

УВД Витебского облисполкома призывает всех сельских жителей быть внимательными и осторожными в общении с незнакомыми гражданами. О появлении подозрительных людей, которые с неясными целями ходят по дворам, лучше сообщать правоохранителям.