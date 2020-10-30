Жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из Бешенковичского района

Общество
Опубликовано

Четыре жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

Незваные гостьи специально высматривали дома с пенсионерами и действовали по отработанной схеме. Две женщины вошли в дом и попросили воды, а третья проследовала внутрь уже без спроса. Пока первые всячески отвлекали хозяйку, злоумышленница обыскивала жилище в поисках денег. В итоге у 80-летней пенсионерки пропали почти Br200. Исчезновение денег старушка быстро обнаружила, так как сомнительные посетительницы вызвали у нее подозрение. Вся компания вскоре была задержана правоохранителями. В отношении гастролерш возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники отрабатывают информацию о причастности женщин к другим подобным преступлениям.

УВД Витебского облисполкома призывает всех сельских жителей быть внимательными и осторожными в общении с незнакомыми гражданами. О появлении подозрительных людей, которые с неясными целями ходят по дворам, лучше сообщать правоохранителям.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

В Витебске новый начальник УВД. Что мы про него знаем?

мощенничество пенсионерка из Бешенковичского района
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске горело нежилое здание: никто не пострадал
29 октября в 23-13 в центр оперативного управления
0111
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве витебчанином своего знакомого
Управление по надзору за расследованием особо важных
0120
Задержана жена Змитера Войтюшкевича
Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали
0141
Гомельчанин по телефону и СМС оскорблял витебского омоновца. Возбуждено уголовное дело
В отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело
0117
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)