Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве витебчанином своего знакомого

Фото: БелТА
Витебск
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Управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Витебска, который обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого, сообщили в отделе информации надзорного ведомства, передает БелТА.

В июле 2020 года, находясь дома у своего знакомого в Витебске, из-за взаимных оскорблений обвиняемый не менее 15 раз ударил его руками, деревянным табуретом и щеткой для пола. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 УК.

В ходе расследования стало известно, что фигурант официально нигде не работал, ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья, не раз привлекался к административной ответственности, состоит на диспансерном учете в связи с хроническим алкоголизмом, по месту жительства и отбывания наказаний характеризуется отрицательно, состоял на учете в органе внутренних дел. Аналогичным образом характеризовался и убитый.

В Генпрокуратуре пришли к выводу о недостаточной профилактической работе с гражданами этой категории. В связи с этим руководителю ОВД одного из районов Витебска внесено представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие преступлению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Витебский областной суд. Обвиняемый находится под стражей.

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