Задержана жена Змитера Войтюшкевича

Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали Галину Казимировскую на работе. Жена Змитера Войтюшкевича Галина Казимировская руководит хором «Concordia». О ее задержании стало известно накануне поздно вечером.

«Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали ее на работе», — пишет телеграм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.

Сообщается, что в настоящее время она находится на Окрестина. У Казимировской и музыканта Змитера Войтюшкевича двое несовершеннолетних детей.

Хор Concordia основан в 2007 году и состоит из 25-30 человек: студентов и людей различных профессий, в возрасте от 18 до 60 лет, любителей хорового пения.

Коллектив исполняет хоровую музыку a cappella. В репертуаре хора более 150 произведений самых различных эпох: возрождение, барокко, классицизм, романтизм, музыка ХХ века и жанров: хоровые концерты, хоровые миниатюры и песни, негритянские спиричуэлы, песни народов мира, рождественская музыка. Большое место в репертуаре занимает современная белорусская музыка, благодаря которой, хор стремится открыть Беларусь для других народов.

Коллектив ведёт довольно активную концертную деятельность, как в Беларуси, так и за рубежом: является лауреатом различных международных конкурсов и фестивалей, творческих обменов, выступал с концертами в Литве, Польше, Швеции, Венгрии и др.