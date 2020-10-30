Задержана жена Змитера Войтюшкевича

Фото: Фото: facebook.com
Главное
Опубликовано

Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали Галину Казимировскую на работе. Жена Змитера Войтюшкевича Галина Казимировская руководит хором «Concordia». О ее задержании стало известно накануне поздно вечером.

«Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали ее на работе», — пишет телеграм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.

Сообщается, что в настоящее время она находится на Окрестина. У Казимировской и музыканта Змитера Войтюшкевича двое несовершеннолетних детей.

Хор Concordia основан в 2007 году и состоит из 25-30 человек: студентов и людей различных профессий, в возрасте от 18 до 60 лет, любителей хорового пения.

Коллектив исполняет хоровую музыку a cappella. В репертуаре хора более 150 произведений самых различных эпох: возрождение, барокко, классицизм, романтизм, музыка ХХ века и жанров: хоровые концерты, хоровые миниатюры и песни, негритянские спиричуэлы, песни народов мира, рождественская музыка. Большое место в репертуаре занимает современная белорусская музыка, благодаря которой, хор стремится открыть Беларусь для других народов.

Коллектив ведёт довольно активную концертную деятельность, как в Беларуси, так и за рубежом: является лауреатом различных международных конкурсов и фестивалей, творческих обменов, выступал с концертами в Литве, Польше, Швеции, Венгрии и др.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

В Витебске новый начальник УВД. Что мы про него знаем?

Галина Казимировская жена Змитера Войтюшкевича задержание
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве витебчанином своего знакомого
Управление по надзору за расследованием особо важных
058
Тихановская о закрытии границ: режим разрушает себя сам
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
084
Путин: вопрос о новых президентских выборах будут решать народ и руководство Беларуси
Россия не вмешивается в вопрос проведения новых выборов
091
Гомельчанин по телефону и СМС оскорблял витебского омоновца. Возбуждено уголовное дело
В отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело
099
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)