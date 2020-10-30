Тихановская о закрытии границ: режим разрушает себя сам

Фото: Народная Воля
Беларусь
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вечером 29 октября распространила заявление, в котором прокомментировала последние решения Александра Лукашенко.

«Режим разрушает себя сам. И закрытие границ, и очередные назначения — это сигналы ослабления его власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике, — считает политик. — Но, пытаясь изолировать Беларусь, он изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников. А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы».

Все это, по мнению Тихановской, является результатом мирного протеста белорусов.

«Нужно не останавливаться и продолжать стоять на своем. Каждый новый день протеста приближает нас к победе, а режим — к его концу», — уверена она.

Белорусские граждане 29 октября начали массово сообщать о невозможности вернуться домой через наземную границу из Польши, Литвы, Латвии и Украины. Госпогранкомитет заявил, что сухопутная граница с этими странами закрывается из неблагоприятной эпидобстановки.

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