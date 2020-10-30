Путин: вопрос о новых президентских выборах будут решать народ и руководство Беларуси

Россия не вмешивается в вопрос проведения новых выборов президента в Беларуси, его решит народ и руководство республики, заявил президент России Владимир Путин.

«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Беларуси — это должен определять сам белорусский народ и руководство Беларуси, мы в эти вопросы не лезем», — сказал Путин в ходе форума ВТБ Капитал «Россия зовёт».

По его мнению, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал значительный шаг навстречу оппонентам, заявив о возможности изменений в Конституцию, передает «Интерфакс-Запад».

«На что бы я обратил внимание, это на то, что действующий президент Александр Григорьевич Лукашенко объявил, уже сказал об этом публично и неоднократно, более того, предпринял конкретные шаги для реализации того, что им было сказано, а именно о возможности внесения изменений в действующий Основной закон, в Конституцию, либо о принятии новой Конституции. И, как он сам сказал, организации на этой базе выборов и в парламент, и президентских выборов», — сказал Путин.

«Я думаю, что, исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации, это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам», — полагает президент.