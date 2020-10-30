Гомельчанин по телефону и СМС оскорблял витебского омоновца. Возбуждено уголовное дело

Фото: МВД
Происшествия
Опубликовано

В отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ОМОН в Витебске, сообщила в телеграм-аккаунте официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Выйти на 48-летнего жителя областного центра удалось оперативникам витебского управления ГУСБ МВД.

Когда мужчину задержали, он признался, что нашел номер телефона сотрудника в деструктивном телеграм-канале. Все оскорбительные сообщения и звонки адресовал милиционеру на эмоциях, о чем в последующем пожалел и раскаялся.

Гомельчанина задержан и находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

Глава УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб назначен начальником минской милиции

В Витебске новый начальник УВД. Что мы про него знаем?

Витебск оскорбление омоновца уголовное дело
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве витебчанином своего знакомого
Управление по надзору за расследованием особо важных
058
Задержана жена Змитера Войтюшкевича
Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали
0101
Женщина погибла под колесами поезда в Витебском районе, а в Орше мужчина лишился обеих ног
28 октября в Витебской области два человека попали
0160
Швед: за время протестов возбуждено 657 уголовных дел
28 октября генеральный прокурор Андрей Швед в эфире
0175
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)