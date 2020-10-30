Гомельчанин по телефону и СМС оскорблял витебского омоновца. Возбуждено уголовное дело

В отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ОМОН в Витебске, сообщила в телеграм-аккаунте официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Выйти на 48-летнего жителя областного центра удалось оперативникам витебского управления ГУСБ МВД.

Когда мужчину задержали, он признался, что нашел номер телефона сотрудника в деструктивном телеграм-канале. Все оскорбительные сообщения и звонки адресовал милиционеру на эмоциях, о чем в последующем пожалел и раскаялся.

Гомельчанина задержан и находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел.